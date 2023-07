Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 08.07.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Pkw fährt in Kellerschacht +++

Einbruch in Einfamilienhaus

Oyten. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Gustav-Volmer-Straße in Oyten zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei wurde eine Terrassentür durch die bislang unbekannten Täter aufgehebelt und das Wohnhaus komplett nach möglichen Diebesgut durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Pkw fährt in Kellerschacht

Achim. Am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz einer Apotheke in der Uphuser Heerstraße in Achim. Ein 74-jähriger Mann aus Dörverden verwechselte möglicherweise beim Rangieren das Brems- mit dem Gaspedal, wodurch der Ford des Mannes eine Hecke am Ende des Parkplatzes durchfuhr und anschließend seitlich in einem Kellerschacht zum Liegen kam. Der Fahrer konnte seinen PKW nicht selbständig verlassen und wurde durch die freiwillige Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit. Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Am Gebäude und am PKW entstand Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Der PKW musste anschließend abgeschleppt werden.

Landkreis Osterholz

Einbruch in die Grundschule Worpswede

Worpswede. Von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag kam es zu einem Einbruch in die Grundschule Worpswede. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufbrechen der Terrassentür Zutritt zu einem Werkraum. Gegenstände wurden nicht entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

