Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung und Fahren unter Alkoholeinfluss

Helmershausen (ots)

Dienstagnacht (04.07.2023) wurde die Meininger Polizei zu einer Streitigkeit mit anschließender Körperverletzung in eine Wohnung in Helmershausen gerufen. Ein 22-Jähriger begab sich zur Wohnung eines 20-Jährigen und schlug diesen unvermittelt ins Gesicht. Der Geschädigte stürzte zu Boden und erhielt daraufhin weitere Schläge und Tritte des Älteren. Einer Mitbewohnerin gelang es, den Angreifer aus der Wohnung zu werfen. Der Mann setzte er sich in sein Fahrzeug und wollte davon fahren. Dabei stieß er gegen einen Telefonmast. Der 22-Jährige stieg aus und schlug plötzlich die Heckscheibe des Autos des zuvor Geschädigten ein. Danach setzte er sich zurück in seinen Wagen und fuhr davon. Doch damit endete der Sachverhalt noch nicht. Der Mann kehrte kurze Zeit später zum Ort des Geschehens zurück und versucht erneut Schläge an den 20-Jährigen zu verteilen. Danach flüchtete er erneut mit dem Auto, konnte aber von den inzwischen eingetroffenen Polizisten gestoppt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,17 Promille. Eine Blutentnahme und mehrere Anzeigen waren die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell