Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Brennende Tanne

Radolfzell (ots)

Am Montagabend ist in der Lohmühlenstraße eine Tanne in Brand geraten. Kurz vor Mitternacht meldeten Anwohner eine lichterloh brennende Tanne vor einem Wohnhaus. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 19 Mann ausgerückt war, brannte nur noch die Baumspitze, da Anwohner das Feuer bereits mit einem Gartenschlauch löschten. Warum der Baum in Brand geriet ist unklar. Weiterer Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell