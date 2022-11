Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugenaufruf nach Taschendiebstahl

Dormagen (ots)

Am (02.11.), gegen 15 Uhr, hielt sich eine 30-jährige Dormagenerin in einem Lebensmittelgeschäft an der Mathias-Giesen-Straße auf. Im Kassenbereich fiel ihr auf, dass sie ihre Geldbörse nicht mehr bei sich führte. Diese hatte sie zuvor in ihrer Jackentasche getragen.

Die Dormagenerin erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Laden oder auf dem Parkplatz etwas beobachtet haben, sich unter 02131 300-0 zu melden.

