Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Umschlag mit Bargeld entwendet

Meerbusch (ots)

Am Montag (31.10.), gegen 11:50 Uhr, kam es in Meerbusch zu einem Taschendiebstahl.

Ein 76-jähriger Senior fuhr mit seinem Fahrrad vom Geldinstitut, wo er zuvor Bargeld abgeholt hatte, in Richtung Virchowstraße. Kurz vor Eintreffen an der Virchowstraße wurde er von einer unbekannten Person angesprochen, welche zuvor aus einem grauen Fahrzeug gestiegen war. Der Unbekannte ging auf den Meerbuscher zu, sprach ihn an und öffnete immer wieder die Jackentasche des Seniors. Als der Umschlag mit Bargeld auf den Boden fiel, versuchte der Meerbuscher diesen mit seinem Fuß festzuhalten. Der mutmaßliche Dieb entwendete den Umschlag, stieg in sein Fahrzeug und flüchtete in Richtung Meerbuscher Straße.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: der 50 bis 55 Jahre alte Mann soll circa 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Er soll dunkle Kleidung getragen sowie graumeliertes Haar getragen haben. Außerdem soll er eine Plastiktüte in seiner Hand gehalten und mit einem italienischen Akzent gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern geben kann, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

