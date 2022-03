Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Bäckerei

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 20.03.2022, ist in eine Bäckerei in einem Einkaufsmarkt in der Römerstraße in Weil am Rhein eingebrochen worden. Aus einer Kasse wurde das Wechselgeld entwendet, eine zweite wurde komplett mitgenommen. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Zur Tat dürfte es gegen 02:30 Uhr gekommen sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) ermittelt.

