LPI-SHL: Sieben Autos beschädigt

Lengfeld (ots) - Sonntagmorgen erhielt die Hildburghäuser Polizei die Mitteilung, dass gerade ein Einbrecher sein Unwesen in einem Industriegebäude in der Schulstraße in Lengfeld treibt. Die Beamten eilten zur Adresse. Kurz bevor sie das Gebäude betraten, flüchtete der Unbekannte über ein Fenster. Die Beamten versuchten die Flucht mit Einsatz des Pfeffersprays zu unterbinden, aber der Einbrecher rannte davon. Sie ...

