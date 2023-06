Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Scheibe von Bäckerei eingeschlagen- Täter flüchten ohne Diebesgut

Bünde (ots)

(sls) Der Inhaber einer Bäckerei am Goetheplatz in Bünde wurde am Mittwochabend (29.6.) durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen, der augenscheinlich aus dem, unter der Wohnung, befindlichen Geschäft kam. Bei der anschließenden Nachschau stellte der Besitzer fest, das eine Schaufensterscheibe zum Verkaufsraum eingeschlagen wurde. Ein weiterer Zeuge bemerkte kurz nach dem Knall gegen 23.25 Uhr, wie eine männliche Person durch das Loch in der Fensterscheibe stieg und mit einer weiteren, außen stehenden, männlichen Person in Richtung Steinmeisterpark flüchtete. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den etwa 25 Jahre alten Tätern verlief bislang ergebnislos. Einer der Männer trug ein weißes Sweatshirt. Erste Ermittlungen am Tatort ergab, dass die Täter gezielt den Kassenbereich des Geschäftes angingen, jedoch kein Diebesgut mitnehmen konnten. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

