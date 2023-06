Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall- Rücksichtsloses Fahren ohne Versicherung

Bünde (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (26.6.) gegen 16.40 Uhr wurden Polizeibeamte zu einer Tankstelle an der Wasserbreite in Bünde gerufen. Erste Ermittlungen am Einsatzort ergaben, dass ein bis dahin unbekannter Fahrer eines weißen Rollers auf das Gelände fuhr und an einer Zapfsäule Benzin im Wert von ca. 15 Euro tankte. Anschließend setzte sich der männliche Jugendliche auf den Roller und flüchtete, ohne zu bezahlen, vom Gelände in Richtung Bünde. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte ermittelt werden, dass das vorhandene Kennzeichen nicht zum geführten Piaggio Motorroller gehörte. Im Verlauf der weiteren Überprüfungen des Kennzeichen konnte die Versicherungsnehmerin des angebrachten Kennzeichens und auch der mögliche Fahrzeugführer ermittelt werden.

Bei der anschließenden Fahndung im Stadtgebiet Bünde wurde der Rollerfahrer im Bereich der Enger Straße gesichtet und aufgefordert anzuhalten. Trotz mehrfacher Anhaltesignale setzte der Jugendliche seine Fahrt in Richtung Spenge fort. Auf dem Roller befand sich neben dem Fahrer noch ein Sozius, der mehrfach versuchte, den Fahrer zum anhalten zu bewegen. Unbeeindruckt von den Anhaltesignalen flüchtete der Jugendliche mit bis zu 50 km/h über diverse Straßen im Stadtgebiet. Hierbei kam es zu mehreren Beinaheunfällen, sowie Missachtung der Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer.

Im Bereich der Nienburger Straße Ecke Borrenkampstraße stürtzte der Roller dann auf dem dortigen Schotterweg zu Boden. Hierbei wurden Fahrer und Sozius leicht verletzt. Beide Personen konnten noch am Unfallort festgehalten werden. Die Überprüfung des Fahrers ergab, dass es sich um einen 15-Jährigen aus Bad Salzuflen handelt, der mit dem nicht zugelassenen Roller Piaggio unterwegs war. Er war nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein 17-Jähriger aus Bünde befand sich als Mitfahrer auf dem Fahrzeug. Der 15-Jährige wurde zur Polizeiwache nach Bünde verbracht und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Mutter übergeben. Ihn erwarten jetzt diverse Anzeigen wegen Tankbetrug, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung, Urkundenfälschung und Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz. Der Roller wurde vorläufig sichergestellt und vom Unfallort abgeschleppt. Die weitere Bearbeitung hat das Verkehrskommissariat übernommen.

