Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub einer Geldbörse- Unbekannte schlagen auf Fußgänger ein

Herford (ots)

(sls) Am frühen Dienstagmorgen (27.6.) wurden Polizeibeamte zu einer verletzten Person an der Johannisstraße in Herford gerufen. Bei Eintreffen der Beamten befand sich ein 47-Jähriger aus Garbsen mit Verletzungen im Gesichtsbereich und am Kopf vor der Hausnummer 38. Nach ersten Angaben des Geschädigten ging dieser gegen 05.08 Uhr auf dem Gehweg der Johannisstraße aus Richtung Rennstraße kommend. Im Bereich der Hausnummer 38 wurde er plötzlich und unerwartet von zwei männlichen Personen im Alter von 20 Jahren körperlich angegangen. Einer der Unbekannten schlug den 47-Jährigen mit einem gefährlichen Gegenstand auf den Hinterkopf, so dass dieser zu Boden ging. Noch am Boden liegend traten die Täter in Richtung des Geschädigten. Hierbei wurde er im Gesicht und Hinterkopf verletzt. Aus der Bekleidung entwendeten die Männer anschließend eine Geldbörse mit persönlichen Papieren, sowie Bargeld in drei-stelliger Summe. Zeugen konnten beobachten, wie die beiden Personen in Richtung Gertrudstraße flüchteten. Sie werden beschrieben mit

- 160-170 cm groß - Schlanke Statur - Grauer Jogginganzug mit Kapuze - Schwarzer Jogginganzug mit Kapuze - Südländisches Aussehen

Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte bislang keinen Erfolg. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von Videomaterial begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und mögliche Angaben zu den flüchtenden Tätern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell