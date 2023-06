Polizei Hagen

POL-HA: 26-Jähriger von mehreren unbekannten Tätern in Nebenstraße gedrängt und bestohlen

Hagen-Altenhagen (ots)

Bislang unbekannte Täter drängten am Sonntagabend (04.06.2023) in Altenhagen einen 26-jährigen Mann in eine Nebenstraße und stahlen ihm Bargeld. Gegen 20.15 Uhr ging der Hagener zu Fuß die Altenhagener Straße entlang. An der Einmündung zur Düppelstraße sprachen ihn mehrere Männer an und drängten ihn mit ihren Schultern vom Gehweg der Altenhagener Straße in die Nebenstraße. Zeitgleich forderten die Unbekannten den Mann dazu auf, ihnen seine Geldbörse zu geben. Einer der Täter nahm das Portemonnaie entgegen und stahl Bargeld daraus. Anschließend gab er dem 26-Jährigen die Geldbörse zurück. Dann ließen die Unbekannten von dem Hagener ab und gingen weg. Die Kripo übernahm noch am Tatort die Ermittlungen wegen der räuberischen Erpressung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

