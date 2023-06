Polizei Hagen

POL-HA: Mit 1,42 Promille beim Abbiegen Kontrolle über Auto verloren

Hagen-Dahl (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin verlor am Samstagabend (03.06.2023) in Dahl beim Abbiegen die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte mit einem Straßenschild. Gegen 20.00 Uhr fuhr die 24-Jährige mit ihrem weißen Seat über die Prioreier Straße in Richtung Am Stuckenhagen. Auf Höhe des Sommerhagener Weges wollte die Frau nach links abbiegen. Dabei kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Verkehrsschild, welches im rechten Bereich der Einmündung stand. Die 24-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Während der Unfallaufnahme bemerkten Polizeibeamte Alkoholgeruch in ihrer Atemluft. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,42 Promille an. Die Wetteranerin musste eine Blutprobe abgeben. Ihr Seat wurde abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell