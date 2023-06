Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Privatwohnung- Schmuck als Diebesgut

Enger (ots)

(sls) Eine fünf-stündige Abwesenheit der Bewohner nutzten unbekannte Täter am Sonntagnachmittag (25.6.) um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bielefelder Straße in Enger einzubrechen. Die Geschädigten verließen gegen 17.00 Uhr die Wohnung, wo die Eingangstür ordnungsgemäß verschlossen wurde. Bei der Rückkehr gegen 22.00 Uhr bemerkten diese, dass das Türschloss klemmte und sich nur schwer öffnen ließ. Deutliche Hebelspuren, sowie Aufsplitterungen an der Holztür waren erkennbar. In der Wohnung wurden zahlreiche Türen und Schränke geöffnet und diverse Kleidungsstücke befanden auf dem Fußboden verteilt. Nach ersten Ermittlungen wurden diverse Schmuckstücke (Goldketten, -ringe, -armbänder,-ohrringe, Uhren) von den Unbekannten mitgenommen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 8.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und mit der Spurensuche begonnen. Sie sind auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Einbruch am Sonntag machen können. Vielleicht haben weitere Bewohner oder Anwohner in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

