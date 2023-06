Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Rotes Damenfahrrad vorm Freibad gestohlen

Herford (ots)

(um) In der vergangenen Woche kam es zu einem Diebstahl eines Damenfahrrades am Freibad in Bünde an der Bismarckstraße. Das rote Gefährt war sogar mit einem Schloss am Fahrradständer gesichert. Allerdings stand es dort über Nacht. In diesem Zusammenhang weißt die Polizei darauf hin, dass der mehrtägige Verbleib von Fahrrädern die Fahrraddiebe anlockt. Ebenso wichtig für die Sicherung der Räder ist ein gutes Schloss. Weitere Hinweise erhalten Sie im Netz unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/ Dort kann ein Faltblatt mit weiteren Sicherungstipps heruntergeladen werden. In dem o.g. Fall werden Hinweise an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

