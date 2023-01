Polizei Bielefeld

POL-BI: Ausfahrt mit gestohlenem Roller

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Zwischen Freitag, 20.01.2023, und Montag, 23.01.2023, sind Unbekannte in Heepen mit einem gestohlenen Roller gefahren und haben anschließend diverse Fahrzeugteile gestohlen. Die Polizei sucht den oder die Tatverdächtigen und Zeugen.

Eine Bielefelderin informierte die Polizei, weil der Roller ihrer Tochter am Montag, gegen 11:50 Uhr, nicht mehr am Abstellort an der Salzufler Straße stand, sondern unweit entfernt in einem Grünstreifen an der Kreuzung der Straße Hassebrock lag.

Nach den bisherigen Erkenntnissen brachen der oder die Täter das Lenkradschloss auf und fuhren mit dem Kleinkraftrad in einem angrenzenden Grünstreifen umher. Anschließend legten sie ihn im Gebüsch ab. An dem Roller fehlten der Frontscheinwerfer, der linke Außenspiegel und die Batterie. Zudem waren zahlreiche Lackkratzer an dem neuwertigen Roller entstanden. Polizeibeamte schätzten den Sachschaden auf 1.000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell