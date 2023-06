Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf Parkplatzausfahrt- Radfahrer prallt auf Motorhaube

Herford (ots)

(sls) Glücklicker Weise nur leicht verletzt wurde ein 66-jähriger Radfahrer aus Herford in der Nacht zu Mittwoch (28.6.) auf der Wiesestraße in Herford. Der Pedelec-Fahrer befand sich auf dem Radfahrstreifen in Richtung Salzufler Straße. Zum selben Zeitpunkt gegen 00.03 Uhr beabsichtigte eine Ford C-Max - Fahrerin vom Parkplatz eines Schwimmbades auf die Wiesenstraße ebenfalls in Richtung Salzufler Straße einzubiegen. Hierbei übersah die 37-jährige Herforderin den von links kommenden Radfahrer. Dieser versuchte noch durch winken und rufen auf sich aufmerksam zu machen, konnte einen Zusammenstoß trotz Bremsmanöver nicht mehr vermeiden. Der 66-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, prallte zunächst auf die Motorhaube und dann auf die Fahrbahn. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus anschließend ambulant behandelt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden von ca. 700 Euro.

Auch wenn der Radfahrer glücklicher Weise mit leichten Verletzungen davon gekommen ist, denken Sie daran wie wichtig das Tragen eines Fahrradhelms für die Sicherheit im Straßenverkehr ist.

Ein Helm verringert die Gefahr deutlich, bei einem Zusammenprall oder Sturz schwere Kopfverletzungen zu erleiden. Dazu zählt etwa ein Schädel-Hirn-Trauma. Selbst dann, wenn ein Fahrradfahrer nur mit Schrittgeschwindigkeit und höchster Vorsicht innerhalb geschlossener Ortschaften fährt, kann ein Unfall passieren.

