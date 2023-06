Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Wachsamer Nachbar verständigt Polizei

Herford (ots)

(um) Dank eines aufmerksamen Zeugen aus der Nachbarschaft gelang der Polizei am Samstagabend die Festnahme von zwei Wohnungseinbrechern in Elverdissen. Gegen 22:40 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei über verdächtige Personen an einem Einfamilienhaus an der Kampstraße. Er wusste, dass die Nachbarn zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war. Die Einbrecher waren zu diesem Zeitpunkt bereits ins Haus eingestiegen und hatten ein Kellerfenster aufgehebelt. Die Beamtinnen und Beamten konnten jedoch innerhalb weniger Minuten das Haus umstellen und einen Diensthund hinzuziehen. Die beiden Männer aus Hannover konnten im Anschluss festgenommen werden. Es handelt sich um einen 19-Jährigen und einen 30-Jährigen, die mit vermeintlichem Diebesgut festgenommen wurden. Ebenso stellten die Beamten das Fahrzeug, mit dem die nun dringend der Tat verdächtigen Männer anreisten, sicher. Die Beiden konnten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

