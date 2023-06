Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbrüche in der Herforder Innenstadt- Täter dringen in Apotheke und Weingeschäft ein

Herford (ots)

(sls) Gleich zwei Tatorte mussten Kriminalbeamte am Mittwochmorgen (28.6.) in der Herforder Innenstadt aufnehmen. Die Filialleiterin einer Apotheke an der Berliner Straße bemerkte gegen 08.30 Uhr in die Geschäftsräume eingebrochen wurden. Nach ersten Ermittlungen schafften es die Täter durch die elektronische Schiebetür in das Innere der Apotheke zu gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und rissen einen kleinen Geldtresor aus der Verankerung. Dieser wurde durch die Unbekannten aus dem Geschäft abtransportiert. Im Tresor befand sich Bargeld in vierstelliger Höhe. Weiteres Diebesgut nahmen die Täter nicht mit. Wie der Tresor möglicher Weise abtransportiert wurde, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In der selben Nacht brachen Unbekannte ebenfalls in ein anliegendes Weingeschäft an der Berliner Straße ein. Der Besitzer eines Weingeschäftes bemerkte gegen 10.30 Uhr das die Eingangstür zum Geschäft offen stand und im Inneren diverse Schränke durchsucht wurden. Die Spurenlage am Tatort ergab, dass die Geschäftstür in der Nacht zu Mittwoch aufgehebelt wurde und die Täter eine Bargeldsumme aus der Kasse entwendeten. Anschließend verließen die Unbekannten den Ladenbereich durch die aufgehebelte Tür. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich beider Tatorte beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

