Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Auto eingeschlagen und in Werkstatt eingebrochen

Lindenau (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag ein Zufahrtstor zu einem Grundstück in der Schäfergasse in Lindenau auf. Auf dem Grundstück schlug er auf einen geparkten VW mit einer Eisenstange ein. Dabei beschädigte er die Frontscheibe, die Front- und Rückstrahler, zerkratzte die vordere und hintere Stoßstange sowie die linke Fahrzeugseite und den Spoiler. Als ob das noch nicht genug war, brach der Täter schließlich noch in eine auf dem Grundstück befindliche Werkstatt ein und entwendete einen neuwertigen Simsonmotor mit Zündung. Ein Gesamtschaden von fast 10.000 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personenbewegungen oder Geräusche wahrgenommen haben und Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

