LPI-SHL: Knallgaskartusche sichergestellt

Meiningen (ots) - Viel zu schnell war ein Radfahrer Sonntagabend in Meiningen unterwegs. Er befuhr mit seinem Rad den Maßfelder Weg und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle. Der 49-Jährige fuhr gegen die Bordsteinkante und stürzte. Dabei verletzte er sich, möglicherweise auch, weil er keinen Fahrradhelm trug, schwer am Kopf. Er kam ins Krankenhaus.

