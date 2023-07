LPI-SHL: Radler stürzte

Barchfeld-Immelborn (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in der Liebensteiner Straße in Barchfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine Frau aus Bad Liebenstein wollte mit einem Pkw Mitsubishi auf die Liebensteiner Straße auffahren und übersah dabei einen Pkw Opel, welcher in Richtung Marienthal unterwegs war. Daraufhin kam zur Kollision, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Gesamtschaden ...

