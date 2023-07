Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Grund zu feiern - Veranstaltungshinweis

Meiningen/Oberhof (ots)

Am 08.07.2023 um 10:00 Uhr werden ca. 500 Anwärterinnen und Anwärter der Thüringer Polizei im Biathlonstadion in Oberhof ihren Diensteid ablegen. Die Bildungseinrichtungen der Thüringer Polizei laden Sie ganz herzlich zu dieser öffentlichen Vereidigungszeremonie ein. Seien Sie dabei und erleben Sie "live", wie sich die jungen Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bekennen und somit einen wichtigen Meilenstein in ihrem Berufsleben passieren. Die Veranstaltung wird durch das Polizeiorchester Thüringen musikalisch umrahmt und im Anschluss an die offizielle Zeremonie sind interessierte Besucher herzlich eingeladen, im Innenraum des Biathlonstadions eine Technikschau der Thüringer Polizei zu besuchen. Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme.

