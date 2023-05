Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230514 - 0562 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 27-jährige Frau stand am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 11.05 Uhr, mit ihrem Kinderwagen und dem darin befindlichen Säugling an der Straßenbahnhaltestelle Am Hauptbahnhof.

Kurz vor Eintreffen ihrer Straßenbahn hatte sie noch ihr Smartphone in die Jackentasche gesteckt. Nun bemerkte sie einen jungen Mann, der dicht hinter ihr stand. Als dieser sich in Richtung der Karlstraße entfernte, bemerkte sie den Verlust ihres Samsung Galaxy S21.

Auf Grund der guten Personenbeschreibung gelang es einer Streife des 4. Polizeirevieres den Tatverdächtigen in der Taunusstraße festzunehmen. Das entwendete Smartphone trug er noch bei sich.

Wie sich später herausstellte, steht der 16-jährige Beschuldigte im Verdacht, bereits am 13. Mai 2023, gegen 22.40 Uhr, an der Haltestelle Konstablerwache ein Mobiltelefon auf gleiche Weise entwendet zu habe. Dies war durch die Sicherheitskameras dokumentiert und bei der Bundespolizei angezeigt worden.

