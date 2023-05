POL-F: 230514 - 0561 Frankfurt-Sachsenhausen: Auf Baustelle festgenommen

Frankfurt (ots) - (fue) Eine 21-jährige Frau bestieg am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 04.30 Uhr, am Hauptbahnhof die S5, wo sie auf einer Bank Platz nahm. Ihr gegenüber saßen zwei Männer. An der Haltestelle Rödelheim standen die beiden Männer auf und einer der beiden riss der Geschädigten ihre beiden goldenen Ketten vom Hals. Eine der beiden Halsketten fiel ...

