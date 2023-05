Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230514 - 0560 Frankfurt-Rödelheim: Raub einer Kette

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 21-jährige Frau bestieg am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 04.30 Uhr, am Hauptbahnhof die S5, wo sie auf einer Bank Platz nahm. Ihr gegenüber saßen zwei Männer. An der Haltestelle Rödelheim standen die beiden Männer auf und einer der beiden riss der Geschädigten ihre beiden goldenen Ketten vom Hals.

Eine der beiden Halsketten fiel zu Boden, mit der anderen Kette gelang den Tätern die Flucht in unbekannte Richtung. Die Geschädigte wurde bei dem Vorfall nicht verletzt, die Halskette hat einen Wert von etwa 300 EUR.

Der Täter, der die Ketten von Hals riss, wird beschrieben wie folgt:

Etwa 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Normale Statur, orientalisches Erscheinungsbild. Schwarze, gegelte Haare, trug eine blaue Daunenjacke.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-75551499 zu melden.

