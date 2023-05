Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230514 - 0557 Frankfurt-Griesheim: Graffitisprayerin festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) im Rahmen einer Streifenfahrt nahmen Beamte des 16. Polizeirevieres am Sonntag, den 14. Mai 2023, gegen 00.25 Uhr, unter der Brücke der Gabelung der Mainzer Landstraße zur B40a eine Person wahr, die sich bei der Annäherung des Streifenwagens zunächst in einem Gebüsch versteckte und anschließend versuchte, zu Fuß in Richtung Nied zu flüchten.

Die Person, eine 24-jährige Frau, konnte nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. An einem Betonpfeiler der Brücke war ein frischer, meterhoher, silberner Schriftzug erkennbar. Die Kleidung der 24-Jährigen war entsprechend verschmutzt, die Spraydosen führte sie noch mit sich.

Bei der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Spraydosen und Skizzen aufgefunden werden. Die Frau wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

