BPOL-F: Kein Fahrschein aber dafür reichlich Promille

Frankfurt am Main (ots) - Nachdem eine 41-jährige Reisende aus Oberammergau am 15. April von einem Unbekannten im Frankfurter Hauptbahnhof bestohlen wurde, konnten Beamte der Bundespolizei den 45-jährigen wohnsitzlosen Täter am Sonntag festnehmen. Aufgrund einer vorliegenden Beschreibung hatten die Beamten den Mann im Frankfurter Hauptbahnhof wiedererkannt, nahmen ihn fest und brachten ihn zur Wache. Die Tasche, mit Ausweispapieren und persönlichen Sachen, die der ...

