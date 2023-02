Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: In den Osterferien: Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

In den Osterferien bietet der Polizeisport- und Präventionsverein (PSPV) Minden in Kooperation mit der heimischen Polizeibehörde wieder Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche an.

Los geht's am Dienstag, 11. April 2023 mit einem Kurs von 09:30 - 16:00 Uhr. Zu dieser Zeit treffen sich Jungen im Alter von sieben bis zwölf Jahren im Begegnungszentrum Bärenkämpen, Sieben Bauern 20A in Minden.

Ein Kurs für Mädchen im Grundschulalter wird auf der Polizeiwache in der Blücherstraße in Bad Oeynhausen am Mittwoch, 12. und Donnerstag, 13. April - jeweils ab 09:30 Uhr angeboten. Hier enden die Einheiten jeweils um 12:30 Uhr. Außerdem findet an den Nachmittagsstunden dieser beiden Tage ein Kurs für Mädchen ab der 5. Klasse statt. Diese Mädchen treffen sich jeweils von 15:00 - 18:00 Uhr in der Turnhalle "Wichern", Schulstraße 69 in Bad Oeynhausen.

Alle Trainings werden von ausgebildeten Selbstbehauptungstrainerinnen und -trainern durchgeführt. Begleitet werden die Kurse durch das Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Kreispolizeibehörde.

Anmeldungen für alle Kurse sind ab sofort unter der E-Mail birgit.thinnes@polizei.nrw.de möglich. Die Kosten betragen pro Person 25,-EUR.

