Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230514 - 0559 Bundesautobahn 5: Nach Unfall - Pkw brennt aus

Frankfurt (ots)

(fue) Der 21-jährige Fahrer eines Seat Ibiza befuhr am Sonntag, den 14.Mai 2023, gegen 03.50 Uhr, die A5 auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Darmstadt. Zum gleichen Zeitpunkt war ein 58-Jähriger mit seinem Hyundai i30 auf dem rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs.

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge kurz vor dem Nordwestkreuz und kamen auf der Verbindungsspur zur A66 zum Stehen. Im Motorraum des Seat entwickelte sich ein Brand, durch den das gesamte Auto zerstört wurde. Die Feuerwehr konnte später die Flammen löschen.

Der 21-jährige Fahrer hatte den Wagen noch rechtzeitig verlassen können und blieb, wie der 58-Jährige auch, bei dem Unfall unverletzt.

