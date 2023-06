Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Eingangstür eines Versicherungsunternehmens absichtlich beschädigt

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Am Samstag, etwa zwischen 21.00 Uhr und 23.15 Uhr, hat ein unbekannter Täter die Eingangstür eines Versicherungsunternehmens an einem Gebäude in der Baumannstraße Ecke Wilhelmstraße absichtlich beschädigt. Der Unbekannte warf einen Gegenstand gegen die Glastür und trat mehrfach dagegen, sodass die Glaseinfassung der Tür im unteren Bereich splitterte. Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten Furtwangen, Tel.: 07723 92948-0, entgegen.

