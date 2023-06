Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis) Alkoholisierte Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei alleinbeteiligtem Sturz

VS-Pfaffenweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine mit knapp zwei Promille alkoholisierte Pedelec-Fahrerin hat sich bei einem alleinbeteiligten Sturz am Samstagabend auf einem Radweg zwischen der Jurastraße und dem Sportgelände Pfaffenweiler nicht unerhebliche Verletzungen zugezogen. Die 35-jährige Frau war kurz nach 18 Uhr auf dem Radweg in Richtung Sportgelände unterwegs, als es vermutlich infolge der Alkoholisierung zu dem Sturz kam. Nach einer Erstversorgung noch auf dem Sportgelände wurde die Frau zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Nach der Abgabe einer Blutprobe muss sich die Frau nun noch in einem Strafverfahren wegen der Radfahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten.

