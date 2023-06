Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkrs. TUT) Tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr (18.06.2023)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Sonntagmittag, 18.06.2023, gg. 11.30 Uhr, kam es auf der B14 zwischen Liptingen und dem Kreisverkehr Wehstetten (B311) zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die 26-jährige Fahrerin eines BMW 525 kam aus noch nicht geklärten Umständen nach links auf die Gegenfahrbahn, wo es zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi Q5 kam. Die BMW-Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Im entgegenkommenden Audi, dessen Insassen auf der Rückfahrt vom Southside-Festival waren, wurden der 30-jährige Fahrer sowie die 29-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die beiden 26-jährigen Mitfahrer im Fond zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden in umliegende Kliniken gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden in Höhe von zusammen 55.000 Euro. An der Straßeneinrichtung entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. An der Unfallstelle waren ein Rettungshubschrauber, 2 Notärzte, ein leitender Notarzt, 4 Rettungswagen sowie der Leiter des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Feuerwehr Emmingen-Liptingen war mit 5 Fahrzeugen und 27 Kräften vor Ort. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Straßenmeisterei Spaichingen bis 16.15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell