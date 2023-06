Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Ladendiebe konnten unerkannt flüchten - Zeugenaufruf (17.06.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr in einem Sulzer Drogeriemarkt zu einem Diebstahl, bei welchem die Täter flüchten konnten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen haben zwei junge Männer an einer elektrischen Zahnbürste die Diebstahlssicherung entfernt und sind anschließend aus dem Markt gegangen. Die ausgelöste Alarmanlage sorgte dafür, dass die Täter mit der Beute in Richtung Bahnhof wegrannten. Hinweise zu Tätern werden unter Telefon 07423/81010 erbeten. Gesucht werden zwei junge Männer im Alter von 20 bis 30 Jahre mit südländischem Aussehen und schwarzen Haaren, einer trug ein blaugrau gestreiftes T-Shirt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell