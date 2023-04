Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schranke kaputt

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr bereits am 02.04.2023 in der Zeit von 13:15 Uhr bis 13:25 Uhr die Hauptstraße in Obermaßfeld-Grimmenthal in Richtung Untermaßfeld. Er stieß an eine Bahnschranke und beschädigte diese. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell