Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Mülleimerbrand in Junghans-Villa - Zeugen gesucht (17.06.2023)

Schramberg (ots)

In der öffentlichen Toilette der Junghans-Villa hat ein bislang unbekannter Täter am Samstagnachmittag gegen 16.08 Uhr mit Streichhölzer zunächst den Papierhandtuchspender angesengt und anschließend das Streichholz in den Papiermüll geworfen. Die Papierhandtücher fingen Feuer und der Mülleimer brannte aus. Das Feuer ging von selber wieder aus und füllte den Raum mit Rauch. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Feuerwehr. Zu Klärung der Brandstiftung ist die Polizei in Schramberg auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer Angaben machen kann oder die Täterschaft beobachten konnte, wird gebeten, sich unter Telefon 07422/27010 zu melden

