Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen) Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall mit insgesamt 5 verletzten Personen (17.06.2023)

Schramberg-Sulgen (ots)

Die Missachtung der Vorfahrt führte am Samstag um 17.59 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall im Bereich der B 462 bei Schramberg-Sulgen. Ein 22-jähriger Polofahrer wollte von der Heiligenbronner Straße kommend auf die B 462 in Richtung Schramberg abbiegen und übersah hierbei einen VW Tiguan, der auf der B 462 in Richtung Dunningen unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Polo auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der Unfallverursacher wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Im VW Tiguan wurden 3 Insassen durch den Unfall leicht verletzt. Für den schwerverletzten Unfallverursacher kam ein Rettungshubschrauber in den Einsatz, alle Verletzten mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 18000.- EUR, der Verkehrsunfalldienst aus Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen übernommen. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die B 462 an der Unfallstelle bis gegen 21.20 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell