Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Alkoholisiert in Schlangenlinien unterwegs (15.06.2023)

Oberndorf am Neckar, Lkrs. Rottweil (ots)

Eine unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrerin hat die Polizei am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, in der Rosäckerstraße kontrolliert. Einer Streife fiel zuvor ein Volvo auf, dessen Fahrerin in Schlangenlinien fuhr. Bei der Überprüfung der 62-jährigen Frau bemerkten die Beamten, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,6 Promille, weshalb die Frau eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben musste. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell