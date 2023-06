Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Riedöschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gebäudebrand mit einer schwer verletzten Person (17.06.2023)

Blumberg-Riedöschingen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Bogengasse in Blumberg-Riedöschingen. Beim Brandobjekt handelt es sich um ein Wohngebäude mit Ökonomieteil, welches innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand geriet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde durch das Brandgeschehen ein Bewohner des Gebäudes schwer verletzt. Er musste mittels Rettungshubschrauber in eine Fachklinik für Brandverletzungen geflogen werden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr Blumberg konnte ein Übergreifen auf nebenstehende Gebäude verhindern. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei ca. 500 000.- EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell