Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Landkreis Schwarzwald-Baar) Autofahrerin prallt gegen Hauswand (16.06.2023)

(Villingen-Schwenningen / Landkreis Schwarzwald-Baar) Autofahrerin prallt gegen Hauswand (16.06.2023) (ots)

Eine 57-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Volvo XC 40 in Villingen an der Kreuzung " Im Schilterhäusle/Tulastraße wenden und verwechselte dabei das Brems- und Gaspedal, so dass die Frau von der Fahrbahn abkommt und mit einer Gartenhecke und der dort befindlichen Hauswand kollidiert. Die Autofahrerin erlitt durch den Aufprall Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde zur ambulanten Versorgung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum verbracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro und war nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr Villingen war ebenfalls mit 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle, da in den Erstmeldungen eine eingeklemmte Person im Fahrzeug gemeldet wurde. Sachdienliche Hinwiese nimmt das Polizeirevier Villingen unter 07721/6010 entgegen.

