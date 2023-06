Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall: VW-Bus auf Seite

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Die Feuerwehre Ratingen, wurde heute, am Montag, den 12.06.23 um 16:32 zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Breitscheider Weg / Rehhecke gerufen. Es sollte ein VW Bus auf der Seite liegen. Es war zum Meldezeitpunkt unbekannt, ob noch Personen in den PKW eingeklemmt sein sollten. Glücklicherweise konnte das erst eintreffende Fahrzeug der Feuerwehr in so weit Entwarnung geben, das keine Person mehr eingeklemmt war. Alle drei Unfallbeteiligten Personen hatten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen und wurden rettungsdienstlich gesichtet. Zwei wurden zur weitern Abklärung mittels Rettungswagen in ein benachbartes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm auslaufende Betriebsmittel auf. Zur Unfallursache wird auf die Pressemeldung der Polizei verwiesen.

Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr, der Löschzug Lintorf, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus und der Notarzt der Stadt Mettmann

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell