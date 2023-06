Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen, Gefahrguteinsatz, 07.06.23, 11:07 Uhr und Folgeeinsätze

Ratingen, Gefahrguteinsatz, 07.06.23, 11:07 Uhr (ots)

Am Vormittag des 07.06.23 wurde die Feuerwehr Ratingen gemeinsam mit den Feuerwehren aus Wülfrath und Mettmann zur Meiersberger Straße alarmiert. Dort sollte Gefahrgut aus einem LKW ausgetreten sein, der zudem vorher durch die Stadtgebiete Mettmann und Ratingen gefahren war. Im Zuge der gemeinsamen Erkundung durch die drei Feuerwehren erhärtete sich die Vermutung, dass es sich um keinen Gefahrstoff (sogenannte "Kalkmilch"), sondern um Blüten- und Pollenstaub handelt, der durch den Regen einen Film auf der Fahrbahn gebildet hatte und aufschäumte. Ein ursächlicher LKW konnte ebenfalls nicht ermittelt werden. Auch auf dem Werksgelände einer Wülfrather Firma konnte ein Zwischenfall sowie eine Leckage an einem abfahrenden Gefahrguttransporter ausgeschlossen werden. Erkundungsmaßnahmen mittels Indikatorpapiers an den betroffenen Stellen wurden durchgeführt. Die Ursache konnte somit tatsächlich auf den Blüten- und Pollenstaub zurückgeführt werden. Alarmiert waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, der ABC-Zug mit dem ABC-Erkunder, die Freiwillige Feuerwehr der Löschzüge Mitte, Lintorf und Homberg/Schwarzbach sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

Um 16:01 Uhr erfolgte eine Alarmierung unter dem Stichwort "Geruch" nach Tiefenbrich zur Gerhard-Hauptmann-Str. Messungen in einem Haus ergaben keine erhöhte Konzentration an Gas, sodass der Einsatz schnell abgeschlossen werde konnte. Hier waren neben der Berufsfeuerwehr die Freiwillige Feuerwehr des Löschzugs Tiefenbroich, der Rettungsdienst sowie die Stadtwerke im Einsatz.

Ein weiterer Einsatz fand um 16:50 Uhr in Homberg, Mergelskaul, satt. Anwohner hatten eine ungewöhnlich starke Rauchentwicklung aus einem Kamin wahrgenommen und einen entsprechenden Brand befürchtet. Vor Ort stellte sich heraus, dass Gartenabfälle verbrannt worden waren. Da die besagte Rauchentwicklung bereits nicht mehr erkennbar war, beschränkten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf Messen von erhöhten Schadstoffkonzentrationen innerhalb des Hauses. Diesen Einsatz nahm die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Homberg/Schwarzbach und Mitte, der Rettungsdienst sowie die Polizei wahr.

