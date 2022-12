Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Katalysator entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) In der Zeit von Samstag, 17.12.2022, 09.00 Uhr bis Sonntag, 18.12.2022, 13.40 Uhr wurde von einem geparkten Pkw Ford Galaxy der Katalysator entwendet. Der Pkw stand in der Zeit auf dem P+R Parkplatz im Köppenweg. Dem Halter fiel beim Fahren auf, dass der Wagen deutlich lauter war als sonst. Bei einer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass der Katalysator vermutlich abgeflext und entwendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei einbeck in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell