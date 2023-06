Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Packendes Benefiz-Eishockeyspiel zugunsten der verletzten Einsatzkräfte

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ratingen / Köln (ots)

Am Sonntag, den 04.06.23 bestritten die Eishockey-Mannschaften der Polizei und der Feuerwehr in Köln ein Benefiz-Eishockeyspiel zugunsten der am 11.05.23 in Ratingen verletzten Einsatzkräfte.

In der vollbesetzten Köln-Arena 2 spielten Backdraft Cologne gegen die Bull Sharks der Polizei.

Gespannt verfolgten auch NRW-Innenminister Herbert Reul, die Kölner Stadtdirektorin Andrea Blome, der Kölner Polizeipräsident Schnabel, der Landrat des Kreises Mettmann Thomas Hendele, der Ratinger Feuerschutz-Dezernent Harald Filip und der Leiter der Feuerwehr Ratingen René Schubert das Spiel auf dem Eis, das zu guter Letzt die Backdraft Cologne mit 6:4 für sich entscheiden konnten. Der Leiter der Feuerwehr Köln Dr. Miller stand selbst für die Backdraft Cologne auf dem Eis.

Auch zahlreiche Ratinger Einsatzkräfte waren zu dem Match angereist und feuerten die Mannschaften an. Das Spiel wurde per Livestream übertragen. Einige der verletzten Einsatzkräfte konnten das Spiel so live mit ansehen, der besonderer Applaus der Besucher galt in erster Linie ihnen.

Die auch von den Kölner Haien unterstützte Benefiz-Aktion kommt vollumfänglich den verletzten Einsatzkräften, deren Familien und Angehörigen zu Gute.

Die Unterstützung und Anteilnahme durch die Bevölkerung und die Blaulichtfamilie sind eine große Hilfe für die verletzten Einsatzkräfte, von denen sich mehrere noch immer in ernstem Zustand befinden.

Die Feuerwehr Ratingen dankt von Herzen für die zahlreichen Benefiz- und Hilfsaktionen und die entgegengebrachte Solidarität, die eine große Stütze bei der Bewältigung der Geschehnisse sind.

Spenden zugunsten der verletzten Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst können an das folgende Konto gerichtet werden:

Verein zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e.V. IBAN: DE81 3345 0000 0042 1116 74 Stichwort "Berliner Straße"

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell