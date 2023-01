POL-OL: +++ Oldenburg: Fußgänger nach Kollision mit Fahrradfahrer verletzt +++

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Rastede zu mehreren Geschäftseinbrüchen. Bislang noch unbekannte Täter brechen in der Nacht von Freitag/ Samstag, 06./07.01.2023, in ein Wein- und Reformhaus an der Oldenburger Straße ein und entwenden meherere Spirituosen und Bargeld. Um in das Tatobjekt zu ...

