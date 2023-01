Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Mehrere Geschäftseinbrüche in Rastede

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Rastede zu mehreren Geschäftseinbrüchen. Bislang noch unbekannte Täter brechen in der Nacht von Freitag/ Samstag, 06./07.01.2023, in ein Wein- und Reformhaus an der Oldenburger Straße ein und entwenden meherere Spirituosen und Bargeld. Um in das Tatobjekt zu gelangen, hebeln die Täter die Haupteingangstür auf.

Zu einem versuchten Einbruch kam es in derselben Nacht in eine Taxizentrale, die sich ebenfalls in der Oldenburger Straße befindet. Auch hier versuchten die Täter, die Eingangstür gewaltsam aufzubrechen. Dies misslingt jedoch.

Auch bei einem an der Oldenburger Straße gelegenem Friseursalon blieb die Tat beim Versuch. An der Eingangstür zum Salon wurden Hebelspuren festgestellt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in dieser Nacht in ein Ingenieurbüro in der Straße Am Stratjebusch. Hier hebeln die Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf. In einem Büro werden Rollcontainer durchsucht. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts entwendet.

