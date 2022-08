POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen in der Germersheimer Straße

Hagenbach (ots) - Hagenbach; Am 10.08.2022 befuhr um 16:30 Uhr ein PKW Fahrer die Habsburgerallee und wollte an der Einmündung zur L 540 nach links in Richtung Wörth abbiegen. Hierbei übersah der 71-jährige Fahrer einen weiteren PKW. Durch den Zusammenstoß wurde der 71-jähriger Fahrer leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ ...

