Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberotterbach Diebstahl eines Wassertanks und von Kraftstoff

Oberotterbach (ots)

In der Nacht von 09./10.08.2022 wurde von einem umzäunten Grundstück in der Gemarkung "Auf der Apfelshöhe" bei Oberotterbach ein Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Liter entwendet. Wieviel Wasser sich zur Tatzeit in dem Tank befand ist bislang nicht bekannt. In der gleichen Nacht wurde von einem nahegelegenen Recyclinghof an mehreren Baufahrzeugen 2000 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

