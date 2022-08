POL-PDLD: Wald brennt

Lingenfeld (ots) - Heute Morgen berichteten wir über den Einbruch in die Hütte eines Vogelschutzvereines. Leider ist bei der Örtlichkeit ein Fehler unterlaufen. Das tatbetroffene Vereinsheim befindet sich in Lingenfeld, nicht in Lustadt. Zeugen des Vorfalls möchten sich bitte telefonisch bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de melden. Rückfragen bitte an: ...

