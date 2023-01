Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Viöl/Bohmstedt - Nach Einbruch in Geschäftsräume in Viöl wurde entwendeter Tresor aufgebrochen in einem Graben bei Bohmstedt aufgefunden, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Viöl/Bohmstedt (ots)

In der Nacht von Samstag dem 14.01.23 auf Sonntag den 15.01.23 wurde in Geschäftsräume einer Firma in der Straße Boxlund in Viöl eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, öffneten die unbekannten Täter gewaltsam ein Fenster und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten unter anderem einen ca. 140 kg schweren Tresor, außerdem ein Samsung Tablet, Bargeld aus der Tageskasse und Briefmarken. Am Mittwochvormittag (18.01.23) wurde der Tresor auf einen Sandweg, abgehend vom Liekutweg, im Ahrenshöfter Graben bei Bohmstedt, von einem Fußgänger aufgefunden. Der Tresor lag in einem Wassergraben. Er wurde von den unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet und konnte neben weiteren Beweismitteln sichergestellt werden. Es ist aufgrund des Gewichts des Tresors davon auszugehen, dass sowohl beim Einbruch, als auch beim Transport und Öffnen mehrere Personen beteiligt waren.

Die Kriminalpolizei in Husum fragt: Wer hat verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen in Viöl und/oder Bohmstedt beobachtet, die mit dieser Einbruchstat, bzw. dem Entsorgen des Tresors in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 bei den Ermittlern zu melden. Vielen Dank!

