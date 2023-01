Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln - Wem gehören diese Bootsmotoren? Wasserschutzpolizei sucht Eigentümer von vier Außenbordmotoren

Bild-Infos

Download

Kappeln (ots)

Im Zuge eines Polizeieinsatzes wurden am 19.01.23 in einem Einfamilienhaus in Kappeln insgesamt sechs Bootsmotoren sichergestellt. Die auf dem Foto abgelichteten Motoren konnten bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden. Es könnte sich jedoch um gestohlene Motoren handeln. Wer seinen Außenbordmotor wiedererkennt, wird gebeten, sich an die Ermittler der Wasserschutzpolizeistation in Kappeln unter der Rufnummer 04642-9655902 oder per Mail an kappeln.WSPSt@polizei.landsh.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell